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فن

أنعام الجريتلى: علاقتى بأبطال راجل وست ستات اقتصرت على الفيسبوك فقط

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة أنعام الجريتلي أن عملها كمخرجة فى التليفزيون المصرى لسنوات أثر على مشوارها الفني كممثلة، مشيرة إلى أنها حين أعلنت اعتزالها الإخراج بدأت العروض الفنية تزداد.

وأضافت الجريتلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن على الجيل الجديد ألا يزيح الفنانين الكبار من على الساحة، فلابد من امتزاج الخبرات فيما بينهم.

وتابعت " الجريتلى " أنه لا تجمعها أى علاقة شخصية بالجيل الجديد أو القديم، فالصداقة تكون فى إطار العمل فقط وأثناء التصوير، حتى أن فريق عمل راجل وست ستات والذى يعد آخر أعمالها لا يتواصلون معها بشكل مباشر, بل يكتفون بالتواصل عن طريق الفيسبوك.
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