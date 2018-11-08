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رياضة

غياب نجم وسط ميلان 4 أشهر بسبب إصابة في الساق

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أحمد هاني
أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها لوكاس بيليا لاعب خط الوسط لفريق ميلان، حاجته لإجراء عملية جراحية في الساق، مما يجعله يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن الفحوصات الطبية للوكاس بيليا التي أجراها في فنلندا أثبتت حاجته لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، مما يمثل ضربة قوية للمدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، الذي سيفقد واحدًا من أهم لاعبيه.

وعانى بيليا من مشكلة عضلية في ربلة الساق اليمنى، خلال التدريبات النهائية استعدادًا لمباراة جنوى في الأسبوع الماضي.
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