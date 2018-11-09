التخطيط تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2021/2022

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8% بحلول عام 2021/2022، بينما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، والذى ينتهى فى يونيو من العام القادم.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإدارى أن ذلك يأتى ذلك ضمن برامج وخطط ساهمت فى حفاظ مصر على معدلات النمو الاقتصادي المحققة خلال العام المالى الماضى، وذلك بعد الاعلان عن مؤشر الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام الجارى، حيث تم تحقيق 5.3% نموًا اقتصاديًا خلال العام الماضى ، وهى النسبة نفسها التي حققها الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول .