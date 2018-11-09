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مرأة

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
انطلقت فعاليات مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، فى دورته الرابعة.. وعرض خبير التغذية اسلام جلال فوائد التمر واهم الامراض التي يعالجها وهي:

- يساعد التمر على العلاج من الأنيميا لما يحتويه من معدن الحديد.
- يعالج التمر أمراض القلب لاحتوائه على عنصر الحديد.
- يعالج التمر الإمساك نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من سكر الفواكه الفركتوز.
- لديه فعالية ضد الحساسية لاحتوائه على عنصر الزنك.

ثبت أن تناول التمر مع الحليب الطازج يزيد من فائدته وغناه بالمواد البروتينية والدهنية وكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لطاقته وحيويته.

والدليل على ذلك أن طعام سكان الصحراء قديمًا كان محصورا بالتمر والحليب الطازج لذا كانوا مضرب المثل في القوة والصحة وحدة البصر وقوة الذهن والذاكرة، والسبب في ذلك هو وجود الأملاح المعدنية القلوية في التمر والتي تساعد في تعديل نسبة الحموضة في الدم المسببة لكثير من الأمراض.
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