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شاهد.. حسن فكري يبدع في العزف على الجيتار

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أبدع الموسيقار حسن فكري في عزف مقطوعة موسيقية كلاسيكية علي الجيتار علي الهواء مع الإعلامية إيمان العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد.

قال حسن فكري، إنه استمر في تقديم حفلات ليالي التليفزيون خلال قيادة فرقة عيون مصر الموسيقيه حتى عام 2006، وانضم في الفترة الماضية لحفل بالأوبرا المصرية مع عاصي الحلاني.

وأوضح الموسيقار، أنه يحاول مع أحد أصدقائه تقديم الموسيقية الكلاسيكية القديمة مرة أخرى مع إضافة بعض اللمسات الحديثة.
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