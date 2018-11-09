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محمد الشهاوى يكشف الهدف من فجر 1 .. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
توك شو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن المشروعات التكتيكية بجنود "فجر 1" هدفها توفير الخبرة القتالية للقوات ولا تدمر القوى الأساسية كالدبابات والسلاح.

وقال "الشهاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إن هذه التكتيكات لا تأتي بدون تخطيط ولكن مُخطط لها كل عام للحفاظ على الحالة البدنية والفنية للمقاتل المصري، المنظومة القتالية للقوات المسلحة تعتمد على الفرد المقاتل.

وأضاف أن الفريق محمد فريد أكد أن التدريب القتالي يساهم في معرفة القوات بكيفية التدريب وتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وواصل: "قواتنا تحرص على تأهيل وتدريب الفرد المقاتل حتى تستطيع القيام باقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود".
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