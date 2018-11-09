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برلمان

برلمانى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 حدث إقليمي ودولي هام

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 المقبل حدث إقليمي ودولي هام والجميع يترقب هذه الرئاسة. من أجل لفت الأنظار العالمية لقارة أفريقيا ومشاكلها وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولها من جهة أخرى.

ونوه في بيان له ، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، كما أن توجه الدولة الحالي منفتح جدًا على قارة أفريقيا وهناك تقارب شديد مع دولها.

كما أشاد بالتوجهات الرئاسية بضرورة استغلال هذا الحدث الهام لتعزيز التقارب مع الدول الأفريقية، من خلال زيادة القوافل الطبية للدول الأفريقية ومضاعفة الدورات والبرامج التدريبية وكذا المنح الدراسية التي تمنح للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات المصرية فضلًا عن إعداد سلسلة فعاليات ثقافية إفريقية عبر أجندة شهرية تؤصل وترسخ الهوية الأفريقية لمصر من خلال استضافة مهرجانات للسينما الأفريقية وإضفاء الطابع الأفريقي على الفعاليات الثقافية التي تنظمها مصر خلال العام القادم.

وشدد عثمان في بيانه أن افريقيا امتداد لمصر وتمثل كنزا مخفيا للعالم أجمع حتى هذه اللحظة ومن الضروري للغاية تعزيز التعاون والتقارب مع كافة دولها وهو ما نجح فيه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.
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