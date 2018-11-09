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أخبار البلد

الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية تصدر النشرة الفنية الخاصة بالجوافة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
جمال صلاح الدين
أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهرنوفمبر الخاصة بحدائق الجوافة وهي:

- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار.
- تسمد أشجار الجوافة التي تروي بالغمر.
- إضـــافة السمـــاد العضـــوي الجيد وبمعدل 10 م³ / فدان للأشجار نثرا فــي منطقة الجــذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر.
ـ إضافة 200 ـ 250 كجــم سوبــــر فوسفــات أحـــادي للفـــدان نثرا في منطقة امتصــاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضــاف إليــها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية.
- تسمد أشجار الجوافة التي تروي بالتنقيط.
- إضـــــافة السمـــاد العضوي الجيــــد بمعدل 10 ـ 15 م³ / فــــدان نثرا فـــي منطــقة انتشـار الجذور.
- إضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجــار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خــــلال فصل الشتاء علي دفعة واحدة.
- الــــري مرتان أسبوعيا.
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