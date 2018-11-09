مسابقة سينما الغد الدولية بالقاهرة السينمائي.. تقليص عدد الأفلام.. وياسمين رئيس عضوة بلجنة التحكيم

عرض ثلاثة أفلام مصرية ضمن المسابقة الدولية

يحسب للبرمجة التعريف بسينما مغايرة من دول مثل كوسوفو والفلبين









تفتتح فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي وسط ترقب كبير من الوسط الفنى والسينمائي لا تخلو من التربص بالإدارة الحالية والتى يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، بعد أن وضعت نفسها فريسة أمام هجوم كبير خلال الفترة الماضية انتهى بالابتعاد عن تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش.





ويعرض المهرجان فيلم "كتاب أخضر" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، المتوج توّج بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي، خلال حفل الافتتاح، وهو من بطولة النجوم فيجو مورتينسين وماهرشالا علي وليندا كارديلليني.





وتعد مسابقة سينما الغد الدولية والمعنية بالأفلام القصيرة واحدة من الفعاليات التى تجتذب شريحة كبيرة من الجمهور، وقد بدأت لأول مرة خلال دورة عام 2014 والتى ترأسها الناقد الراحل سمير فريد، وأسندت وقتها مهمة تنظيمها للمخرج سعد هنداوي الذى ظل على رأسها لمدة ثلاث سنوات، قدم فيها عددا كبيرا من الأفلام المميزة والتى وصلت إلى 30 فيلما فى كل دورة.





وعمل "هنداوى" على مدار ثلاثة سنوات على استضافة عدد كبير من صناع هذه الأفلام بل أنه أوجد لها جائزة مالية مستقلة، وذلك قبل أن يعتذر عنها ويتولي رئاستها الناقد الدوؤب محمد عاطف والذي قدم خلال دورة العام الماضى أيضا 29 فيلما تنوعت على المستوى الفنى والجغرافى، وينجح فى وضع المسابقة الواعدة فى منافسة حقيقية على استقطاب عدد من العروض الاولى.





الدورة الخامسة من سينما الغد يتولى رئاستها هذا العام الناقد الشاب أندرو محسن الذى لفت الأنظار العام الماضى ببرمجة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وقت عمله كمديرا فنيا لها، وهو ما أهله لملء المكان الشاغر بالقاهرة السينمائى، ويقدم ثلاثة أفلام مصرية دفعة واحدة.





اللافت للنظر هذا العام هو تقليص عدد الأفلام المشاركة بالمسابقة إلى الرقم 16 لكنه ربما مرشح للزيادة مع اقتراب انعقاد المهرجان، وعدم وجود أفلام من دول لديها تاريخ طويل من الأفلام مثل أسبانيا التى تعد من بين أكثر الدول التى تقدمت بأفلام إلى المهرجان على الإطلاق هذا العام، أو عدم إتاحة الفرصة للأفلام القادمة من أفريقيا السوداء، فى حين التعريف بسينما مغايرة من دول مثل كوسوفو والفلبين.



