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فن

نصائح نبيل الحلفاوي للأهلى قبل مواجهة الترجي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
محمد نبيل
وضع نبيل الحلفاوي عبر صفحته على موقع تويتر خطة تخيلية للنادى الأهلى قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي فى نهائي دوري الأبطال غدا الجمعة.

ووجه نبيل الحلفاوي، نصائحه لخط الوسط والهجوم قائلا: "السرعة في الهجمة المرتدة.. وعدم الرعونة أمام المرمى.. ركز، أما للوسط والدفاع: التنظيم الدفاعي بلا ارتباك أو توتر.. احذر التهور في منطقة الجزاء".

وأضاف: "للجميع.. ضعوا أعصابكم في ثلاجة.. تجاهلوا أي استفزازات.. عنصر الوقت لصالحكم وضاغط بشدة عليهم، لو سجلوا أولا واصلوا كأن شيئا لم يكن".
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