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حوادث

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفاجئ الخدمات الامنية بالسادات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:10 م
خدمات أمنية
خدمات أمنية
محمد امين
قام اللواء أحمد عتمان، مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية ، بجولة على مركز شرطة السادات والكنائس والأديرة بدائرة المركز للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام.

ووجهوا باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والإخطار الفورى عن اية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصى والجدية والفاعلية والبعد عن الروتينية أثناء التواجد بالخدمة وحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة حقوق الإنسان وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما وجهوا القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمديرية بمداومة المرور والمتابعة للخدمات.
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