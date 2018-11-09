كمال عامر: قيادة مصر مخلصة أكرمنا الله بها ليحفظ البلد من الخبثاء

حذر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، من الشائعات المنتشرة في مصر، مضيفا "الدولة تعمل على تقدم مصر".



وقال "عامر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، إن "البعض يحلم بتحويل مصر لدولة فاشلة ويُكملون ما حدث في 2011 ولكنهم سيفشلون".



وأضاف: "المعركة الآن معركة وعي وعلى الجميع أن يثق في بلده وقيادته المخلصة التي أكرمنا الله بها ليحفظ مصر من الأيادي الخبيثة التي أرادت النيل من مصر".



وواصل: "الشائعات معركة كل واحد فينا كما قال الرسول، ومحدش يرمي المسؤولية على غيره وكل واحد له دور في هذه المعركة وعلينا أن نفهم هذا جيدا أن هناك قوى كارهة تحاول تصدير الشائعات والبلبلة للتأثير على استقرار شعب مصر وطمأنينته".