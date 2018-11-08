إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

تعرضت المطربة أصالة نصري، لانتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المهتمين بالموضة والاستايلست بسبب إطلالتها الأخيرة.



واعتمدت أصالة، في إطلالتها الغير معتادة والتى اثارت الجدل في حفل بمدينة المنصورة، على توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.



وشاركت أصالة متابعيها عبر انستجرام صورًا لها من الحفل، أظهرت فيها سوء تنسيق القميص مع البنطلون وتدخل الألوان والتطريزات.

