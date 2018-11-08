أشرف السعيد: مصر تخوض حربًا ضد الجيل السادس من الشائعات

قال اللواء أشرف السعيد، رئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية سابقا، إن الشائعات هدفها تفكيك العلاقة بين الشعب وإحداث فتنة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن مصر الآن تخوض حربا ضد الجيل السادس والخامس من الشائعات التي تهدف لتحويل مصر لفئات منقسمة والفتنة بين الشعب والجيش والحكومة.



وأوضح أن "الشائعات التي تبث ضد مصر لا حصر لها ولكننا سنتغلب عليها".

