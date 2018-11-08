ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أشرف السعيد: مصر تخوض حربًا ضد الجيل السادس من الشائعات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء أشرف السعيد، رئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية سابقا، إن الشائعات هدفها تفكيك العلاقة بين الشعب وإحداث فتنة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن مصر الآن تخوض حربا ضد الجيل السادس والخامس من الشائعات التي تهدف لتحويل مصر لفئات منقسمة والفتنة بين الشعب والجيش والحكومة.

وأوضح أن "الشائعات التي تبث ضد مصر لا حصر لها ولكننا سنتغلب عليها".
loading...

ترشيحاتنا

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

الكاف يبحث أزمة مقاعد مجلس الأهلي خلال مواجهة الترجى فى نهائى افريقيا .. فيديو

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

حقائب قطرية تحتوى على 15 مليون دولار تصل إلى معبر إسرائيلي لهذا السبب

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

اختطاف أمين شرطة على يد مسلحين فى قنا وإطلاق سراحه بعد علقة ساخنة

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

أنعام الجريتلى: علاقتى بأبطال راجل وست ستات اقتصرت على الفيسبوك فقط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

فيديو

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو
شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام
زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو
محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام
تفاصيل صناعة روبوت للتعرف على مواقع الألغام والمتفجرات الأرضية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟