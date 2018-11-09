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حوادث

حبس طالب لاتهامه بابتزاز أولياء الأمور مقابل عدم خطف أبنائهم في الشرابية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمساومة عدد من المواطنين وتهديدهم بخطف أولادهم فى حال عدم دفع ٢٠ ألف جنيه بمنطقة الشرابية.

تلقي قسم الشرابية بلاغا من موظفة بمصنع بتلقيها اتصالا تليفونيا على هاتفها المحمول قام خلالها المتصل بتهديدها بخطف ابنتها وإلحاق الأذى بها وساومها على دفع 20 ألف جنيه مقابل عدم التعرض لها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبالتنسيق مع المبلغة تم مجاراة المتصل حيث طلبت منه تخفيض المبلغ إلى 5000 جنيه وتم الاتفاق على التقابل بميدان رمسيس لتسليم المبلغ المالى المتفق عليه وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

وتبين أنه طالب حال حضورة لاستلام المبلغ المتفق عليه واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتحصله على رقم هاتف المجنى عليها من الهاتف الخاص بشقيقه إبان قيامه بتدريس اللغة الإنجليزية لابنتها حيث اتهمته الأم بابتزازها وتهديدها بخطف ابنتها ومن خلال فحص هاتفه المحمول اعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب.
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