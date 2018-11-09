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أخبار البلد

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. اليوم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل والرياح السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على المدن والمحافظات:( القاهرة 25/17، الاسكندرية 23/15، بورسعيد 23/19، العريش 25/15، رفح 24/14، طابا 24//18، شرم الشيخ 27/21، مرسى علم 27/21، بني سويف 25/16، المنيا 25/14، الأقصر 28/15، أسوان 28/17، الوادي الجديد 29/14، حلايب 26/21).
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