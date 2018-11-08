مقرر القومي للسكان الجديد فى أول تصريح: ضبط الزيادة السكانية بهذه الطريقة

كشف الدكتور عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان ، في اول تصريح له عقب تعيينه، عن ملامح خطة ضبط القضية السكانية.



واضاف حسن في تصريح خاص لصدي البلد ان الخطة تأتي في اطار التوجيهات الرئاسية ‘خطة التنمية المستدامة 2030 والتي من ابرز محاورها القضاء علي الامية والحد من الزواج المبكر وتحسين الخصائص السكانية.



وتابع حسن قائلا: الرئيس ربط خلال احد تصريحاته بين الارهاب والزيادة السكانية ،موضحا ان العقول والبطون الخالية لن يفلح التعامل معها إنسانيا وغذائيا وفكريا الا من خلال منع التسرب من التعليم، ومحو الامية، والوعي المجتمعي.