ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مقرر القومي للسكان الجديد فى أول تصريح: ضبط الزيادة السكانية بهذه الطريقة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:26 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
كشف الدكتور عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان ، في اول تصريح له عقب تعيينه، عن ملامح خطة ضبط القضية السكانية.

واضاف حسن في تصريح خاص لصدي البلد ان الخطة تأتي في اطار التوجيهات الرئاسية ‘خطة التنمية المستدامة 2030 والتي من ابرز محاورها القضاء علي الامية والحد من الزواج المبكر وتحسين الخصائص السكانية.

وتابع حسن قائلا: الرئيس ربط خلال احد تصريحاته بين الارهاب والزيادة السكانية ،موضحا ان العقول والبطون الخالية لن يفلح التعامل معها إنسانيا وغذائيا وفكريا الا من خلال منع التسرب من التعليم، ومحو الامية، والوعي المجتمعي.
loading...

ترشيحاتنا

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مواجهة الأهلي والترجي .. تعرف على مكافأة الفائز باللقب الإفريقي

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

أنعام الجريتلى: علاقتى بأبطال راجل وست ستات اقتصرت على الفيسبوك فقط

نصائح نبيل الحلفاوي للأهلى قبل مواجهة الترجي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يبحث أزمة مقاعد مجلس الأهلي خلال مواجهة الترجى فى نهائى افريقيا .. فيديو

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

محكمة تركية تقضي بحبس صحفي بتهمة إهانة أردوغان

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

هل الميت يعلم من يدعو له ويتصدق عنه ..أمين الفتوى يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

فيديو

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو
شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام
زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو
محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام
تفاصيل صناعة روبوت للتعرف على مواقع الألغام والمتفجرات الأرضية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟