حلمي بكر: عدد أعضاء نقابة المهن الموسيقية يفوق طاقتها

قال الموسيقار حلمي بكر، إن نقابة المهن الموسيقية قائمة على عدد معين من الأعضاء الذين تزايد عددهم مع كل دورة انتخابات، حتي وصل إلي رقم يفوق قدرات النقابة.



وأوضح بكر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك العديد من الحالات المرضية من أعضاء النقابة، ويتقدم عدد كبير منهم للعرض على طبيب بالنقابة ليمكنهم من صرف الأدوية، مضيفا أن هناك العديد من الأعضاء يقومون ببيع الأدوية التي يحصلون عليها.



وِأشار الموسيقار، إلي أن هناك العديد من الحالات المرضية التي لا تستطيع نقابة المهن الموسيقية تحمل علاجها، وقد تلجأ النقابة لتحمل جزء من مصاريف العلاج.