ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حلمي بكر: عدد أعضاء نقابة المهن الموسيقية يفوق طاقتها

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الموسيقار حلمي بكر، إن نقابة المهن الموسيقية قائمة على عدد معين من الأعضاء الذين تزايد عددهم مع كل دورة انتخابات، حتي وصل إلي رقم يفوق قدرات النقابة.

وأوضح بكر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك العديد من الحالات المرضية من أعضاء النقابة، ويتقدم عدد كبير منهم للعرض على طبيب بالنقابة ليمكنهم من صرف الأدوية، مضيفا أن هناك العديد من الأعضاء يقومون ببيع الأدوية التي يحصلون عليها.

وِأشار الموسيقار، إلي أن هناك العديد من الحالات المرضية التي لا تستطيع نقابة المهن الموسيقية تحمل علاجها، وقد تلجأ النقابة لتحمل جزء من مصاريف العلاج.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. فتيات كويتيات تعتدين بالضرب على سيدة مصرية وابنها

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

مخابرات هولندا: تركيا مأوى لأعضاء تنظيم داعش .. و4000 داعشى من الأتراك

مجدى عبدالغنى يوجه رسائل لـ الأهلى قبل موقعة الترجى فى نهائى دورى الأبطال

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

غياب نجلاء فتحي عن عزاء زوجها الإعلامي حمدي قنديل...فيديو وصور

إليسا: سبب وحيد أدى لانتشار سرطان الثدي

إعلامية تونسية تصدم الترجى.. وتؤكد: التاريخ ينصف الأهلي

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

كارتيرون يكشف سلاح الأهلى الفتاك للتتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

فيديو

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو
شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام
زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو
محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام
تفاصيل صناعة روبوت للتعرف على مواقع الألغام والمتفجرات الأرضية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟