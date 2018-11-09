حبس عاطل لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازته 3 كيلو فودو المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.



تمكنت مباحث الزاوية الحمراء من ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلو فودو ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول.



واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

