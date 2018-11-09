حبس عاطل لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازته 3 كيلو فودو المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.
تمكنت مباحث الزاوية الحمراء من ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلو فودو ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول.
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تمكنت مباحث الزاوية الحمراء من ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلو فودو ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول.
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.