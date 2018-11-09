ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل بالنزهة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامي المهدي
قررت النيابة العامة، حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما، لاتهامهما بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل بمنطقة النزهة.

كان أفراد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون اثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع جسر السويس بمنطقة التجنيد، اشتبهوا في مستقلي سيارة تاكسى، وفور مشاهدتهما للقوات؛ انحرف قائدها محاولا الهرب، وبعد مطاردة؛ تمكنت القوات من إيقاف السيارة وضبط مستقليها، حيث تبين أنهما عاطلين، وعثر بحوزتهما على حقيبة كبيرة الحجم، بداخلها خزينة حديدية 20 × 50 سم، بها خدوش؛ إثر محاولة كسرها، ومفك حديدي".

وبمناقشتهما بمعرفة ضباط مباحث القسم؛ قرر سائق السيارة باستقلال الثاني السيارة صحبته من منطقة النزهة لتوصيله إلى منطقة سكنه، وفور مشاهدة الأخير للقوات؛ طلب منه تغيير مساره.

واعترف الثانى بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزته من داخل أكاديمية الطفل بالنزهة بأسلوب التسلق والدخول من الشباك، مشيرا إلى محاولته فتح الخزينة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته لسرقة محتوياتها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ فوضعها داخل الحقيبة واستقل السيارة لتوصيله لمنطقة سكنه.
loading...

ترشيحاتنا

لاعب مان يونايتد يسخر من كريستيانو رونالدو

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

معبد كلابشة بأسوان.. يرجع إلى الأسرة 18 وشيد فى عهد أغسطس..والجزيرة تضم 4 معابد أثرية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة

اليوم .. قطع الكهرباء عن 8 مناطق فى القليوبية 4 ساعات

زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو

محسن صلاح: 3 مليارات دولار تكلفة سد ستيجلر جورج في تنزانيا

تعرف على الطريقة الصحيحة لصلاة الجنازة

نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

تعرف على أمراض تعالجها القهوة

أستاذ جهاز هضمي يسرد طرق مقاومة الأمراض المنتشرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟