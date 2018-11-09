أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتعيين الدكتور عمرو حسن مقررا للمجلس القومي للسكان.



وقال عمرو حسن لـ صدى البلد عقب صدور القرار، إنه سيجوب المحافظات للوقوف على أبرز مشكلات القضية السكانية وسيكون هناك تعاون مع المحافظين والوزارات المعنية بتلك القضية التي تعد على رأس أولويات المرحلة المقبلة.



وكشف الدكتور عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان ، في أول تصريح له عقب تعيينه، عن ملامح خطة ضبط القضية السكانية، قائلا إن الخطة تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية ‘خطة التنمية المستدامة 2030 والتي من أبرز محاورها القضاء على الأمية والحد من الزواج المبكر وتحسين الخصائص السكانية.



وتابع حسن قائلا: "الرئيس ربط خلال أحد تصريحاته بين الإرهاب والزيادة السكانية"، موضحا أن العقول والبطون الخالية لن يفلح التعامل معها إنسانيا وغذائيا وفكريا الا من خلال منع التسرب من التعليم، ومحو الامية، والوعي المجتمعي.