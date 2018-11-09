قنصل فرنسا بالإسكندرية تؤكد أهمية أيام التراث السكندري

صرحت قنصل فرنسا بالإسكندرية جانينا ايريرا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول سيشاركون في 11 نوفمبر الحالي في إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولي وإفتتاح منتدى باريس للسلام بهدف مناقشة مستقبل العلاقات الدولية.



وأكدت ايريرا ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخميس علي هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية للإعلان عن تفاصيل أيام التراث السكندري ، أهمية أيام التراث السكندري ، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي الوعي والتراث وتعريف الشعوب به.

من جانبها ، أكدت دومينيك نينا مديرة مركز الدراسات السكندرية أن الهدف من احتفالية أيام التراث السكندري ، التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتي 17 نوفمبر ، يتمثل في فتح مواقع الثراث أمام الجمهور بمشاركة فنانين ومبدعين وخبراء من كافة الجهات.

وقالت إن موضوع العام هو الحدائق والريف السكندري والذي يقع في جنوب مدينة الإسكندرية علي ضفاف بحيرة مريوط ، وقد نفذ المركز حفائر في تلك المنطقة ، وأشارت الى أنه في 11 نوفمبر سيكون إطلاق كتاب الحرب العالمية الأولي.

ونوهت الى أن المركز يمتلك مجموعات من الكتب عن تاريخ الإسكندرية وحضارتها ، وأشارت الى أنه منذ عام 2002 افتتح المركز القطاع التربوي لنقل المعارف إلي الجمهور من خلال الأنشطة النوعية بالتراث.