غسان سلامة : غالبية الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها من أجل طرابلس لقيت نجاحا وقبولا.



وأضاف سلامة - في كلمة له أثناء بجلسة لمجلس الأمن الدولي - أنه يشعر بتحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس ، مشددًا في الوقت ذاته على أن 80% من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات..حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس.



وأكد سلامة أن المؤتمر الوطني يجب أن يعقد قبل نهاية العام، والانتخابات في الربيع المقبل، مشيرًا إلى أن التهديد بفرض عقوبات كان له أثر إيجابي على الوضع الأمني.