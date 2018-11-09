التصريح بدفن طفلة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالسيدة زينب

أمر محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، التصريح بدفن طفلة عقب سقوطها من شرفة منزلها أثناء لهوها بالدور السادس.



كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرف والدة الضحية من سراي النيابة بعد سماع أقوال الجيران.



وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.



وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء انشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة وأحضرت كرسي وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.



علي الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى فى حالة غيبوبة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.