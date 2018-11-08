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شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قدم الإعلامي شريف عامر حلقة خاصة من برنامج « يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» من استضافته لشباب مصريين حائزين على المركز الاول بالمسابقة الدولية لـ «الروبوتس» كشافة الالغام في إسبانيا.

وكشف عضو فريق الروبوت مكتشف الألغام عن تفاصيل عمل الجهاز، موضحا أنه بدأت صناعة الروبوت في عمر 10 سنوات من خلال مراكز متخصصة.

وشدد على أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وأكاديمية البحث العلمي يوفران دعما ماديا لمسابقة في ابتكار وإنتاج جهاز لكشف الألغام ، مضيفا أن قدرات الروبوت تختلف على حسب نوعية المهام التى يؤديها.
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