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صحة القاهرة:2311 فريقا بـ 40 منطقة طبية استعدادا لحملة فيروس سي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:57 ص
صحة القاهرة : 2311
صحة القاهرة : 2311 فريق بـ 40 منطقة طبية استعدادا لحملة
عبد العزيز جمال
أكد د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بحملة "100 مليون صحة" المقرر انطلاقها في العاصمة أول ديسمبر المقبل للقضاء على فيروس سي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الحملة تستهدف كل مواطن أكبر من سن 18 سنة أي ما يوازي حوالي 7 ملايين حالة، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية، وكذلك مع أعضاء مجلس النواب كل في منطقته لحشد المواطنين وتعريفهم بأهمية الحملة وتحفيزهم لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من أمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة.

وأضاف أنه تم إعداد فرق عمل احتياطية للدفع بها في الأماكن التي يستلزم مضاعفة العمل بها أو تغطية أماكن أخرى لم تدرج في الخطة.

واستعرض د . محمد شوقي، خطة المحافظة بإعداد 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن سيعلن عنها كل في نطاقه بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى ، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد، وتم التنسيق مع مديريات الشباب والاوقاف لفتح أماكن ثابتة لاستخدامها كعيادات ثابتة بمراكز الشباب والمساجد.
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