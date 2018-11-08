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أخبار العالم

عوائد السندات الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، وسجل بعضها أعلى مستوياته منذ عشر سنوات مع تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي يبقى في مساره، وهو ما يصوغ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وكما هو متوقع، أبقى صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل في نطاق من 2.00% إلى 2.25% في أعقاب اجتماع استمر يومين. وأشار بيانهم إلى أن المزيد من الزيادات في الفائدة تبقى على الطريق، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة القادمة في ديسمبر وستكون الرابعة هذا العام.

وأغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لآراء المتعاملين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي، عند 2.977% وهو أعلى مستوى في عشر سنوات ونصف بعد بيان مجلس الاحتياطي.

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات أكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.088% بعد أن لامس 3.098% وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 3.234%، لكنه يبقى دون أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف البالغ 3.261% الذي سجله قبل شهر.
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