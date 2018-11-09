حلمي بكر لـ تامرحسني: نفسي أحفظلك أغنية

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه دائما ما يواجه كلمة ونصيحة للفنان والمطرب تامر حسني "نفسي أحفظلك أغنية"، مؤكدا أن المطرب لا بد أن تحفظ الناس كلمات وألحان أغانيه حتى يظل حيا وراسخا في أذهانهم أبد الدهر.



وأوضح بكر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إيمان العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدى البلد، أنه يحب الفنان تامر حسني بدرجة كبيرة، نظرا لكونه مثالا حيا للموهبة.



وأشار الموسيقار، إلي أن ارتفاع نسب المشاهدات لا تعني نجاح الأغنية وتعلقها في أذهان الجماهير.