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تفاصيل صناعة روبوت للتعرف على مواقع الألغام والمتفجرات الأرضية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قال المهندس محمد عبود، مدير المسابقة الدولية للروبوتات للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، إنهم استطاعوا تصنيع روبوت هدفه بشكل أساسي التعرف على مواقع الألغام.

وأضاف «عبود» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن قدرات الروبوت تختلف على حسب نوعية المهام التي يؤديها.

وأشار مدير المسابقة للربوتات للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، إلى أن الفريق يضم طلابا في الصف الثالث الإبتدائي، لافتا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وأكاديمية البحث العلمي يوفران دعما ماديا للمسابقة.

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