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رياضة

إبراهيم حسن: لاعبو بيراميدز جاهزون لمواجهة المقاصة في الدوري

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منتصر الرفاعي
أشاد إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق بيراميدز بجدية اللاعبين والتزامهم الشديد في التدريبات فضلا عن استجابتهم السريعة للتأقلم علي أسلوب وطريقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأضاف إبراهيم حسن أن هناك تحسنا كبيرا في تطور مستوى اللاعبين وارتفاع لياقتهم البدنية رغم ضيق الوقت منذ تولى الجهاز الفنى المسئولية.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني نجح في خلق دوافع جديدة عند اللاعبين بفتح باب الأمل أمامهم للدخول في التشكيلة
الأساسية وهو ما انعكس على التدريبات بظهور روح المنافسة الشريفة عند الجميع.

وأضاف ابراهيم حسن أن الفريق يستعد بكل قوته لمباراته القادمة أمام المقاصة في مسابقة الدوري الممتاز موضحا أن كل العناصر جاهزة بما فيهم محمد فاروق وأحمد توفيق اللذين أنهيا مرحلة تأهيلهما وسيشاركان في التدريبات الجماعية غدا.
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