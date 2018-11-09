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أخبار البلد

عمليات التنمية المحلية تتابع الأحوال الجوية مع المحافظات لمواجهة الأزمات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
إيمان البكش
تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لمواجهة موسم السيول والأمطار التي تحدث في هذا الفصل.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن غرف العمليات المركزية بالمحافظات تنسق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة عمليات الوزارة ، لمتابعة الأوضاع بالمحافظات ومراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار.

واكد شعراوي على التنسيق الدائم والمستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الازم.
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