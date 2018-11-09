محافظ الشرقية: وضع خطة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات صحفية أن هناك خطة تم وضعها للنهوض بمستوى ‏كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها دعم وتطوير شبكة الطرق الداخلية بنطاق دائرة ‏المحافظة.



وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على ضرورة التنسيق المبكر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ‏بالمحافظة قبل البدء فى توصيل المرافق الأساسية مع مراعاة ما يستجد من أعمال بعد ‏الإنتهاء من رصف الشوارع وذلك للحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض لخلق بيئة ‏حضارية وتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.



وأشار محافظ الشرقية الى ضرورة الإهتمام بتطوير منظومة الصرف الصحي بنطاق المحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات جديدة بالمناطق المحرومة وذلك لتوفير بيئة صحية ونظيفة ، مضيفا أنه جاري تنفيذ وتطوير مشروعات صرف صحي بعدد 67 قرية لخدمة 652 ألف مواطن من أبناء المحافظة وبتكلفة تبلغ 2 مليار و28 مليون جنيه مقدمة كمنح دولية.