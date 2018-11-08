فؤاد أباظة: مجلس النواب يقف مع الأزهر.. فيديو





مضيفا: "كلنا نعمل إيد واحدة في مكان واحد ولا نقول مسلمين أو مسيحيين".



وأشار أباظة في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إلى أن الإرهاب لا يستهدف مسلما أو مسيحيا ولكنه يستهدف الوطن، متابعا: "الإرهاب لا يفرق بين الأديان".



وتابع أن "المسلم والمسيحي سواسية على أرض مصر المطمئنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن مؤتمر الشباب كان صورة مشرفه لشباب مصر الواعي الذي نظم المؤتمر بشكل متميز".



قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، احتفال تكريم أوائل الثانوية الأزهرية يؤكد أن مجلس النواب مع الأزهر وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.