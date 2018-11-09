الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء يدينون تفجير الموصل الإرهابي بالعراق

أدان الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية، الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.



وأكدوا في بيانات لهم رفضهم القاطع لكل الأعمال الإرهابية، مشددين على حرمة سفك الدماء واستهداف المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله.



وتقدم الأزهر الشريف ، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.