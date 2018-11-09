ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء يدينون تفجير الموصل الإرهابي بالعراق

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدان الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية، الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكدوا في بيانات لهم رفضهم القاطع لكل الأعمال الإرهابية، مشددين على حرمة سفك الدماء واستهداف المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله.

وتقدم الأزهر الشريف ، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
loading...

ترشيحاتنا

سخط تركي من موكب أردوغان في إسطنبول.. فيديو

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

كارتيرون يكشف سلاح الأهلى الفتاك للتتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجى

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

7 أخطاء كارثية لـ كاف ضد الأهلى قبل نهائى إفريقيا أمام الترجي في رادس

الداخلية التونسية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الخاصة بمباراة الترجي والأهلي

حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو
نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو
جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟