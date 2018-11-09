برلمانية تكشف أهم المحاور المصرية للعلاقات مع أفريقيا في عام 2019

قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إسناد رئاسة الاتحاد الأفريقي لمصر عام 2019 سيجعلها تتخذ خطوات جادة للتركيز على تنمية البنية الأساسية وشبكات التواصل مع الدول الأفريقية.



وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " بأن الفترة القادمة ستركز الدولة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير البنية الأساسية للدول الافريقية،وثانيها التنمية الاقتصادية في بلادنا وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، ثم تدريب الشباب الافريقى.



وأشارت إلى أن اجتماع الحكومة اليوم بالإضافة لمنتدى شباب العالم سوف يكون له مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية والريادية لمصر في المنطقة العربية والافريقية.



كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

