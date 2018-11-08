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لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:55 م
شريف عامر
شريف عامر
كـريـم الخـطيب
أجرى الإعلامي شريف عامر تجربة على الهواء بـ روبوت كاشف للألغام أثناء حواره مع شباب مصريين فازوا بالمركز الاول بالمسابقة الدولية لـ «الروبوتس» كشافة الألغام.

وقال «عامر» خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «أنا حاولت أشغل الروبوت ولكنه جهاز حساس جدا وسريع الاستجابة لا أستطيع السيطرة عليه».

وتابع «عامر»: «الريموت الخاص بالروبوت يشبه ذراع البلاى استيشن، وانا حريف وعجبني جدا الموضوع ده».
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