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برلمان

فتح باب التصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
بدأ منذ قليل، فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التى تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
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فتح باب التصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

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