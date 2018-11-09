ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

وصفة للحصول على قدم ناعم بدون تشققات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنتي تحاولين الحفاظ على أنوثة ونعومة قدميك وجمالهما ومن معالم الجمال هي الاعتناء بالقدم ولذلك فعليكي عمل تقشير للقدمين بشكل منتظم للتخلص من الجلد الميت المتراكم، و الجفاف والتشقق.

وقد يعتبر الخل أفضل الطرق لتقشير القدمين هي الوصفات الطبيعية، حيث يمتلك الخل الكثير من الخصائص المطهرة والفعالة في تقشير البشرة، والتخلص من الجلد الميت بسرعة. ولذلك يمكنك الاستفادة منه في تقشير القدمين، والحصول على أقدام ناعمة وجميلة، وذلك من خلال استخدام الخل لتقشير القدمين بهذه الطريقة:

انقعي قدميك في 2 لتر ماء مضاف إليه كوب من خل التفاح ونصف كوب من صودا الخبز لمدة نصف ساعة.

جففي قدميكِ جيدًا وطبقي الكريم المرطب، ثم ارتدي جوارب قطنية وستختفي التشققات والجلد الميت المتراكم في تلك المنطقة.
كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وستتمتعين دائمًا بأقدام ناعمة وجميلة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

الصحف السعودية: قائد أركان الجيش المصري يؤكد أهمية تطوير المقاتلين المصريين.. الجيش اليمني يدخل الحديدة من عدة محاور.. واشنطن تحاصر النفط اليمني وعينها على الأسعار.. تحذيرات من البيتكوين في السعودية

الاختباء داخل الثلاجة .. أحدث طرق الهجرة غير الشرعية

تسيبراس: الظروف تهيأت لخارطة طاقة في المتوسط وعلى تركيا تحديد موقفها

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن تصرفات عنصرية لنادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

حكم إخراج المريض كفارة عدم صيامه

غادة رجب تتألق بوصلات طربية في ختام مؤتمر طب أطفال الدلتا

على نهج ميجان ماركل ...ارتدي الفستان القصير في الحمل

مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو

التصريح بدفن طفلة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالسيدة زينب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟