وصفة للحصول على قدم ناعم بدون تشققات

إذا كنتي تحاولين الحفاظ على أنوثة ونعومة قدميك وجمالهما ومن معالم الجمال هي الاعتناء بالقدم ولذلك فعليكي عمل تقشير للقدمين بشكل منتظم للتخلص من الجلد الميت المتراكم، و الجفاف والتشقق.



وقد يعتبر الخل أفضل الطرق لتقشير القدمين هي الوصفات الطبيعية، حيث يمتلك الخل الكثير من الخصائص المطهرة والفعالة في تقشير البشرة، والتخلص من الجلد الميت بسرعة. ولذلك يمكنك الاستفادة منه في تقشير القدمين، والحصول على أقدام ناعمة وجميلة، وذلك من خلال استخدام الخل لتقشير القدمين بهذه الطريقة:



انقعي قدميك في 2 لتر ماء مضاف إليه كوب من خل التفاح ونصف كوب من صودا الخبز لمدة نصف ساعة.



جففي قدميكِ جيدًا وطبقي الكريم المرطب، ثم ارتدي جوارب قطنية وستختفي التشققات والجلد الميت المتراكم في تلك المنطقة.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وستتمتعين دائمًا بأقدام ناعمة وجميلة.

