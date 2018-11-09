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برلماني: لا توجد أي جهة حكومية معفاة من الحد الأقصى للأجور.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، إنه لا توجد أي جهة حكومية معفاة من الحد الأقصى للأجور، مضيفا أن هناك جهات كثيرة تتجاوز الحد الأقصى للأجور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC ، أن الحد الأقصى للأجور يتعدى الـ 42 ألف جنيه في عدد من الجهات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن البنوك والقطاع العام لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، أما الشركات المملوكة للدولة ينطبق عليها القرار وأكد عمر أن هناك أرقام كثيرة يتم صرفها في مباني إدارية في عدد من الجامعات.
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