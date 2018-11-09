برلماني: مصر ستتحول لدولة مصدرة في كل المجالات

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن النجاح الذي تحققه الدولة المصرية سببه انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة.



وأضاف "أباظة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إن قيادات البلد تقدم خدمات عظيمة للوطن، متابعا: "هل هنقعد نسكت وندارى ولا نرد على الشائعات، لا لازم نرد ونوضح أغراض الشائعات التي تستهدف الدولة".



وتابع: "إحنا شايفين سوريا والعراق واليمن، مصر ثابتة وقوية والآن بنعمل بنية أساسية متعملتش من سنوات".



واختتم حديثه: "في أقل من سنة مصر ستتحول لدولة مصدرة في كل المجالات"



