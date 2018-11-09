أحمد زارع: الأزهر في قلب وعين السلطة ولا خلاف بينهم

قال الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمى لجامعة الأزهر، إن مؤسسة الأزهر الشريف "في قلب وعين السلطة ولا خلاف بينهما".



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، " وجود علي عبد العال ممثلا للأمة ككل في احتفال تكريم أبناء الأزهر رسالة لمن يقول إن هناك خصاما بين الدولة والأزهر".



وأضاف: "الأزهر في قلب وعين السلطة ولا خلاف بينهما ولن ينفصلان، وهو قوة مصر الناعمة وله دور عظيم في تاريخ الأمة المصرية".

