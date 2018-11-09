الجامعات تطالب مجلس الوزراء بإنشاء قاعدة بيانات للأميين

كشف الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن عوامل تعيق عمل مراكز تعليم الكبار بالجامعات، مشيرا إلى أن أهم عامل هو عدم وجود قاعدة بيانات للأميين، وبالتالي يصعب تحديد مناطق الأميين في مصر، لتنفيذ برامج محو الأمية لهم.



وأضاف عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ناقش تفعيل دور مراكز تعليم الكبار، مع التأكيد على مطالبة مجلس الوزراء، بإنشاء قاعدة بيانات للأميين في جميع أنحاء الجمهورية، ليكون هناك خريطة واضحة للأميين في مختلف المحافظات، وعددهم.



وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مراكز تعليم الكبار بالجامعات، أنه لا يوجد عدد دقيق ومحدد للأميين في مصر، مشيرا إلى أن هناك رقم تقريبي فقط، وغير دقيق وهو 18مليون أمي، مؤكدا أنه بإتاحة قاعدة البيانات سيتم تقسيم المناطق الأكثر أولوية على الجامعات، لتبدأ كل جامعة عملها، وتنفيذ برامج محو الأمية بهذه المناطق.

