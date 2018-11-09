ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الجامعات تطالب مجلس الوزراء بإنشاء قاعدة بيانات للأميين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
كشف الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن عوامل تعيق عمل مراكز تعليم الكبار بالجامعات، مشيرا إلى أن أهم عامل هو عدم وجود قاعدة بيانات للأميين، وبالتالي يصعب تحديد مناطق الأميين في مصر، لتنفيذ برامج محو الأمية لهم.

وأضاف عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ناقش تفعيل دور مراكز تعليم الكبار، مع التأكيد على مطالبة مجلس الوزراء، بإنشاء قاعدة بيانات للأميين في جميع أنحاء الجمهورية، ليكون هناك خريطة واضحة للأميين في مختلف المحافظات، وعددهم.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مراكز تعليم الكبار بالجامعات، أنه لا يوجد عدد دقيق ومحدد للأميين في مصر، مشيرا إلى أن هناك رقم تقريبي فقط، وغير دقيق وهو 18مليون أمي، مؤكدا أنه بإتاحة قاعدة البيانات سيتم تقسيم المناطق الأكثر أولوية على الجامعات، لتبدأ كل جامعة عملها، وتنفيذ برامج محو الأمية بهذه المناطق.
loading...

ترشيحاتنا

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو

ميزة جديدة للواتساب تسعد ملايين المستخدمين.. تعرف عليها

طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

محسن صلاح: 3 مليارات دولار تكلفة سد ستيجلر جورج في تنزانيا

الصحف السعودية: قائد أركان الجيش المصري يؤكد أهمية تطوير المقاتلين المصريين.. الجيش اليمني يدخل الحديدة من عدة محاور.. واشنطن تحاصر النفط اليمني وعينها على الأسعار.. تحذيرات من البيتكوين في السعودية

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو

أسعار العملات الجمركية حتى نهاية الشهر الجاري

دراسة تنصح الحكومات بفرض ضرائب على اللحوم لتوفير 41 مليار دولار وإنقاذ حياة 220 ألف شخص

إذاعة فرنسية: الترجي يعول على ضغط جمهوره للفوز على الأهلي في رادس

رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. فيديو
هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟