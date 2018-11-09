ننشر السيرة الذاتية لمقرر المجلس القومي للسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان عقب قرار تعيينه.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أصدرت قرارا حمل رقم 658 لعام 2018 بانتداب الدكتور عمرو حسن للعمل مقررا للمجلس القومي للسكان.





السيــرة الذاتيـــة



الاسم

عمرو حسن حسين محمود

تاريخ الميلاد

11/5/1981م



الشهادات العلمية

دكتوراة التوليد وأمراض النساء جامعة القاهرة 2012.

-ماجستير التوليد وأمراض النساء جامعة القاهرة 2009 بتقدير ممتاز

-بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة 2004 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الوظيفة الحالية

= أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم- جامعة القاهرة من 2018 وحتى الآن.

= مدرس النساء والتوليد والعقم- جامعة القاهرة من 2012 حتى 2018.

= مدرس مساعد النساء والتوليد والعقم- جامعة القاهرة 2011.

= طبيب مقيم النساء والتوليد والعقم- جامعة القاهرة من 2006-2009.

الجوائز والإنجازات

: - حاصل على جائزة أحسن بحث علمي من المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد عام 2015.

- مؤسس حملة إنتي الأهم المعنية بتحسين حياة المرأة في الوطن العربي والتي تهتم بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

- تنظيم العديد من القوافل الطبية للأماكن الأكثر احتياجًا مثل: الفيوم "قرية العشرة"، سيوة، الأسمرات، الخصوص، جنوب سيناء.



