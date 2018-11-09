التجارب النازية تثير الرعب في فيلم Overlord

انطلق فيلم الرعب الدفين Overlord الذي تطلقه شركة فور ستار في دور العرض المصرية وقاعة IMAX، حيث يعتقد الجميع أن الحرب هي أسوأ ما قد تواجهه البشرية، ولكن هل يمكن أن تكون الحرب هي مجرد ستار لما هو أبشع؟



يدور الفيلم حول مجموعة جنود أميركيين يقعون في أسر القوات النازية عشية إنزال النورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية، وخلف خطوط العدو يواجه الجنود مخلوقات مرعبة خلقتها التجارب النازية.



الفيلم من إخراج يوليوس أفيري وتأليف الكاتب المرشح للأوسكار بيلي راي عن فيلم Captain Philips ومارك سميث مؤلف فيلم The Revenant، وبطولة جوفان أديبو ووايت راسل ويوهان فيليب سبايك.

