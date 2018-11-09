خبيرة تغذية تستعرض فوائد تناول الرمان على الريق

نشرت خبيرة التغذية جيهان الحفني علي صفحتها بالفيسبوك أهمية وفوائد الرمان على الريق حيث أكدت الدراسات الحديثة أن الرمان يحمي من أمراض السرطان لأنه يقوم بقتل الخلايا السرطانية ويحد من نموها لذلك فهو يحارب مرض السرطان، كما أنه يحمي أيضًا من سرطان البروستاتا لأن يوجد به مركبات تقضي على هذه الخلايا السرطانية.



**يعمل الرمان على وقاية الجسم من هشاشة العظام لأن يوجد به هرمون مقارب لهرمون الأستروجين الأنثوي ولذلك فهو يقي المرأة من هشاشة العظام.



**يحتوي على مجموعة مواد غذائية مضادة للأسدة تحمي من مرض الزهايمر الذي يصيب الكثير عند الكبر في السن.



**يعمل الرمان تنظيم ضغط الدم فهو يحافظ على الجسم من التعرض لضغط الدم.



**يؤدي أكل الرمان إلى انخفاض نسبة الكولسترول في الجسم وبالطبع هذا يحمي القلب من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين.



كما أنه مفيد في حالات مرضى السكر لأنه يقلل من نسبة الكولسترول في الدم.



**الرمان فاكهة مهمة جدًا للحامل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والكالسيوم والحديد التي يحتاج إليها الحامل.

كما أنها تحمي من تقلصات الحمل وخطر التعرض للولادة المبكرة.



**يساعد الرمان على تقليل الوزن الزائد وهذا ما يهم الكثير من الذين يرغبون في إنقاص الوزن فيمكن أنقاص الوزن عن طريق تناول فاكهة الرمان.



**كما أن الرمان يعمل على تنظيف الكبد من الغازات السامة ويعمل على طرد السموم من الجسم.



**يساعد الرمان على تقوية الجهاز المناعي لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تقوي الجهاز المناعي.



**يساعد في علاج عسر الهضم لمن يعانون من اضطراب الأمعاء والإمساك فإن الرمان ينظم عملية الهضم.



**الرمان يحتوي على عناصر غذائية مفيدة تحمي الجسم من التعرض للالتهابات وتساعد على تخفيف الألم.