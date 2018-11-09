جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو

قالت الفنانة جنات إنها تعشق الفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد، موضحة أنهما رقم 1 في حياتها.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة الحياة تقديم الفنان هشام عباس، أن الفنانة وردة تأتى فى المركز الثالث بالنسبة لها.



وكشفت أنها من المعجبات بالفنانة سميرة سعيد، كونها دائمًا متجددة معلقة «لو إحنا في سنة 90 كنت هعمل دويتو معها» .

