أستاذ جهاز هضمي يسرد طرق مقاومة الأمراض المنتشرة

صرح الدكتور أحمد إسماعيل زميل الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بالقصر العينى أن التغذية العلاجية هي أن يأخذ الإنسان الطعام الضروري للحصول على الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعماله، وأن يكون هذا الطعام مفيدًا وصحيًا كما من أهداف التغذية العلاجية الحصول على المحصنات الطبيعية من فيتامينات ومعادن لمقاومة الأمراض من ارتفاع مستوى ضغط دم الى مرض السكري وصولا الى الأورام السرطانية وأمراض أخرى.



وقال إسماعيل أن كل فرد أو لكل حالة تغذية علاجية خاصة به وذلك بحسب حاجته فالنظام الغذائي العلاجي للمرأة الحامل يكون خاص بوضعها كما أن نظام الطفل مختلف ولكن معظم الأشخاص يجب أن يتناولوا المأكولات والفواكه والخضار التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الضرورية فهذه المكونات أساسية لعمل الجسم وحسن سير وظائف أعضائه ولتفادي أي مشاكل صحية.



وأكد أن التغذية الصحية توفر العديد من الفوائد لصحة الإنسان ومنها إنقاص الوزن حيث إن التغذية الصحية تتضمن تناول الفواكه والخضراوات المنخفضة بالسعرات الحرارية، والغنية بالألياف الغذائية، مما يقلل الشعور بالجوع ويعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، كما أن التغذية السليمة تقلل خطر الإصابة بالسرطان وعلاج مرض السكر والضغط وأمراض القلب والأوعية الدموية .



وأشارزميل الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بالمعهد القومى إن تناول غذاء صحى يمكن أن يحسن المزاج بشكلٍ عام ويساعد فى محاربة الإكتئاب والأمراض النفسية .