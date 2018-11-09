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أخبار البلد

المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بدمج المجالس القومية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
أماني نوار
أكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية أن تعظيم دور مواقع التواصل الاجتماعي لتنشيط دور المجالس القومية يجب أن يأتى بخطة عمل تأتي بالنفع علي المواطن.

وأضاف عبد النعيم في تصريح" لصدى البلد" أن غياب المجالس القومية في المجتمع والشارع. خلق بين المواطنين والمجالس عدم الثقة في التواصل معهم.

وأشار رئيس المنظمة المتحدة الوطنية أنه يرى إن دمج المجالس القومية في وزارة واحدة جديدة سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى المواطنين كما انه ستحقق أهداف المجالس وخطتهم لكن الأن جميع المجالس القومية تعمل في اتجاهات مختلفة عن بعضها ولا يوجد تنسيق.
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