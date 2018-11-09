تكريم كريم محسن خلال حفلة نادي الصيد

أحيا المطرب كريم محسن حفلا غنائيا مساء اليوم داخل نادي الصيد بالمهندسين بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم.



قدم كريم عدد كبير من اغانيه المحببه لدى الشباب منها "احلوت الدنيا" ،"رقم واحد " ،"مليش بعدك" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبون طوال فقرته.



تجهيزات الحفل من إضاءة ومسرح ل ممدوح رضوان عقب انتهائه التف عدد كبير من المعجبين حول كريم محسن لمشاركته التقاط الصور التذكارية بطريقة الـ سيلفي.