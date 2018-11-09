ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تكريم كريم محسن خلال حفلة نادي الصيد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
محمد صبحي
أحيا المطرب كريم محسن حفلا غنائيا مساء اليوم داخل نادي الصيد بالمهندسين بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم.

قدم كريم عدد كبير من اغانيه المحببه لدى الشباب منها "احلوت الدنيا" ،"رقم واحد " ،"مليش بعدك" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبون طوال فقرته.

تجهيزات الحفل من إضاءة ومسرح ل ممدوح رضوان عقب انتهائه التف عدد كبير من المعجبين حول كريم محسن لمشاركته التقاط الصور التذكارية بطريقة الـ سيلفي.
loading...

ترشيحاتنا

إعلان أسماء معلقي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي فى رادس

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو

قبل مواجهة الأهلي والترجي .. تعرف على مكافأة الفائز باللقب الإفريقي

يثني الحديد بأنفه ويحمل الأثقال بشعره.. حكاية شمشون الإمارات واستعداده لجر طائرة بوينج

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

طريقة جديدة لإنقاذ ملايين مرضى السكر من عمليات البتر

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جريدة كفر الشيخ

سخط تركي من موكب أردوغان في إسطنبول.. فيديو

صواريخ إس 300 الروسية في سوريا تثير مخاوف أمريكا وإسرائيل .. صحيفة بريطانية تتساءل: هل سيطرت موسكو على الشرق الأوسط بنشر تلك المنظومة الصاروخية

الزراعة توضح حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو
لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو
شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام
زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو
محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟