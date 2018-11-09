ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الفنانة جنات إن الراحل سيد مكاوي كان يتمتع بخفة الدم وأن ألحانه كانت تشبهه، موضحة أنها تضحك عندما تستمع لأي أغنية له.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة الحياة تقديم الفنان هشام عباس، أنها حزينة لعدم تواجدها فى هذا الجيل الجميل الذي كان به نجوم الفن.

أشارت إلى أن هؤلاء النجوم موجودون معنا بالأغانى الجميلة التى نستمع لها ونسعد بها.
loading...

ترشيحاتنا

زوج يقوم بتكسير ضلوع زوجته ويدعي انتحارها ..صور

راموس.. ننشر التاريخ الدموي الأسود لـ جزار اللاعبين من كسر صلاح لـ نزيف لاعب بزن

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

7 أخطاء كارثية لـ كاف ضد الأهلى قبل نهائى إفريقيا أمام الترجي في رادس

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

أنعام الجريتلى: علاقتى بأبطال راجل وست ستات اقتصرت على الفيسبوك فقط

جورج وسوف يعبر عن حبه لمصرعلى طريقته الخاصة

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو
لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو
شريف عامر يستضيف فريقا مصريا فائزا بالمركز الأول دوليا عن الروبوتس كاشف الألغام
زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو
محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟