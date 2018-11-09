جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو

قالت الفنانة جنات إن الراحل سيد مكاوي كان يتمتع بخفة الدم وأن ألحانه كانت تشبهه، موضحة أنها تضحك عندما تستمع لأي أغنية له.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة الحياة تقديم الفنان هشام عباس، أنها حزينة لعدم تواجدها فى هذا الجيل الجميل الذي كان به نجوم الفن.



أشارت إلى أن هؤلاء النجوم موجودون معنا بالأغانى الجميلة التى نستمع لها ونسعد بها.